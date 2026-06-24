Fiscal de Santiago califica de "criminal" estructura que habría afectado a pacientes de cáncer

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, calificó como "criminal" la estructura bajo investigación del Ministerio Público, a la que se atribuye haber perjudicado a pacientes de cáncer mediante un presunto esquema irregular vinculado al sistema de salud.

La magistrada explicó que se trata de un caso de alta sensibilidad social, debido a que involucra a pacientes que, en algunos casos, habrían fallecido por la falta de la atención requerida.

"La investigación se enfoca en verificar las estructuras y células que operaban detrás de estos hechos, más allá del perfil penal de las redes que actuaban con apoyo desde una posiciones de poder", indicó la fiscal.

Sobre la información que ha trascendido acerca de que una de las implicadas estaría colaborando con las autoridades, Abreu evitó ofrecer mayores detalles para no comprometer la investigación.

Colaboración y medidas

Insistió en que el proceso se mantiene bajo estricta reserva, al señalar que cualquier avance será manejado dentro de la mesa de dirección del Ministerio Público, por lo que no se ofrecerán informaciones adicionales por el momento.

Tras la audiencia del martes, se informó que la exvicepresidenta del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, estaría colaborando con el Ministerio Público en la investigación del caso Onco14, una presunta red vinculada a irregularidades en el manejo de fondos y servicios relacionados con la atención oncológica.

La medida de coerción contra los implicados continuará este jueves a partir de las 4:30 de la tarde.