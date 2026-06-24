El abogado Francisco Consoró, representante legal de dos de los imputados en la Operación Onco14, cuestionó que el Ministerio Público haya incluido en la acusación únicamente a dos integrantes del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, pese a que dicho organismo está conformado por nueve miembros.

El jurista consideró selectiva la decisión de perseguir penalmente solo a determinadas personas vinculadas a la entidad.

"Solamente acusan al ingeniero Lora y a otra persona, cuando se trata de un consejo compuesto por nueve integrantes", expresó Consoró al referirse al expediente instrumentado por el órgano acusador.

Asimismo, cuestionó la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso, al argumentar que el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) no es una institución pública.

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Las declaraciones del jurista fueron ofrecidas durante la audiencia relacionada con el proceso judicial derivado de la Operación Onco14, mediante la cual las autoridades investigan presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a tratamientos oncológicos.

Medidas del Ministerio Público

La audiencia fue aplazada para el próximo jueves 25 de junio, a las 4:30 de la tarde.

El Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra tres imputados a quienes vincula a una presunta estructura fraudulenta que habría operado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

De acuerdo con la acusación, los encartados se habrían valido del Instituto Oncológico Regional del Cibao para sustraer, mediante diversas maniobras, fondos millonarios provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El órgano persecutor solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

Además, pide que el caso sea declarado complejo debido a la pluralidad de imputados, la gravedad de los hechos atribuidos y las posibles sanciones que podrían imponerse en un eventual juicio.

Imputada colabora con la justicia La exvicepresidenta del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, estaría colaborando con el Ministerio Público en la investigación del caso Onco14. La información fue ofrecida ayer, martes, por su abogado Ricardo Reina, quien señaló que la imputada ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades durante el proceso judicial. Dilcia Isabel Vargas Sánchez es la exesposa del principal acusado, Héctor Antonio Lora Cruceta, quien se desempeñó como presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. Pese a los cargos que pesan en su contra, el abogado de la procesada indicó que solicitará al tribunal la imposición de prisión domiciliaria.