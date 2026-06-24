Ministerio Público logra primera sentencia de extinción de dominio

El fallo sobre extinción de dominio, que ordena entregar al Estado vehículos incautados en el transporte de cigarrillos de contrabando, se logra tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22 y la creación de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un tribunal declaró la extinción de dominio sobre tres vehículos incautados el pasado año en la comunidad La Penda, de La Vega, en momentos en que eran utilizados para el transporte de cigarrillos de contrabando, en julio del pasado año.

Con la decisión de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, que ordena la entrega de los vehículos al Estado, República Dominicana obtiene la primera sentencia de extinción de dominio tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22.

Asimismo, el fallo se logra tras crearsela Unidad de Extinción de Dominio por el Consejo Superior del Ministerio Público, encabezado por la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General informa que la Unidad de Extinción de Dominio, junto a la Procuraduría Regional de La Vega, demostró durante el proceso que los tres vehículos eran utilizados para el transporte de productos ilícitos.

Los vehículos que serán entregados al Estado

La sentencia ordena la entrega al Estado dominicano de dos camiones marcas Mack y un Eicher, modelos MS300P y PRO3008G, de colores azul y blanco, de años de fabricación de 1996 y 2021. También, la entrega del minibús Toyota, modelo Town ACE, del año 2019.

Los vehículos fueron incautados durante un operativo realizado en la provincia La Vega, el 4 de julio de 2025, por miembros de la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

El Ministerio Público valoró la decisión y recordó que la Ley 340-22, sobre Extinción de Dominio, establece que quedarán sujetos a su aplicación los bienes ilícitos ubicados dentro del territorio nacional, así como aquellos ubicados en el extranjero y que puedan ser perseguidos de conformidad con acuerdos de cooperación internacional vigentes.

Dicha norma tiene por objeto la recuperación a favor del Estado de los bienes y activos adquiridos ilícitamente o a través de actividades del crimen organizado.