El caso que terminó en la cárcel: mujer condenada por fraude y robo a repostería se entrega

El Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres , donde una mujer deberá cumplir una condenada por el uso de documentos falsos y robo asalariado en perjuicio de una repostería. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer condenada a seis años de prisión por uso de documentos falsos y robo asalariado en perjuicio de una repostería de Santiago se entregó ante las autoridades para cumplir la sentencia definitiva emitida en su contra.

Se trata de Belkis Ramírez Mézquita, quien se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde quedó bajo custodia del Ministerio Público y posteriormente será trasladada al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, donde deberá cumplir la pena impuesta.

A través de una nota de prensa, el órgano acusador informó que la detención fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, en cumplimiento de una orden judicial de captura y arresto.

Sobre la acusación

Ramírez Mézquita fue condenada en primer grado a una pena de 10 años de reclusión por los ilícitos penales de "uso de documentos falsos y robo asalariado", previstos y sancionados en los artículos 148, 151, 379 y 386-3 del Código Penal dominicano, cometidos en perjuicio de la pastelería, según consta en la sentencia número 371-04-2023-SSEN-00037, del 13 de marzo del 2023, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago.

La mujer había recurrido en apelación, siendo modificada la sanción privativa de libertad que le condena a una pena de seis años de reclusión mediante la sentencia 972-2024-SSEN00157, emitida en fecha 16 de diciembre del año 2024, por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.

Mediante la sentencia número SCJ-SS-25-01657, emitida en fecha 22 de diciembre del año 2025, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se rechazó el recurso de casación presentado por Ramírez Mézquita, por lo que la condena de seis años de prisión se hizo ejecutoria e irrevocable.

El juez Julio César Araujo Díaz, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, autorizó a la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público y al Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía de Santiago proceder con la captura y arresto de la condenada.