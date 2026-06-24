PJ y misión de la UE tratan actualización del marco normativo sobre inteligencia artificial en RD

La delegación del Programa de Asistencia Técnica contra el Crimen Transnacional Organizado PAcCTO 2.0, de la Unión Europea (UE), junto a representantes del Poder Judicial dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El Poder Judicial dominicano recibió la delegación del Programa de Asistencia Técnica contra el Crimen Transnacional Organizado PAcCTO 2.0, de la Unión Europea (UE), en una misión de asistencia técnica para la actualización del marco normativo de la República Dominicana frente a los desafíos del uso de la inteligencia artificial (IA).

Durante la reunión se presentaron avances y logros del Poder Judicial dominicano en término de transformación digital y se analizó la legislación vigente en la República Dominicana en materia de inteligencia artificial (IA) y delitos tecnológicos.

La iniciativa responde al crecimiento del uso de herramientas de IA tanto en actividades legítimas de apoyo a la gestión pública como en la comisión de delitos tecnológicos, fraudes, extorsiones, suplantación de identidad, deepfakes y otras modalidades delictivas emergentes.

Según una comunicación de prensa del Poder Judicial, como parte de los trabajos en curso, el PACcTO 2.0 brinda acompañamiento a los tres poderes del Estado para la adaptación y transposición de la Ley Marco Regional sobre Inteligencia Artificial y Delincuencia en el ordenamiento jurídico nacional.

Este proceso busca promover una respuesta coordinada e interinstitucional que fortalezca el marco normativo del país frente a los desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial.

Asimismo, contempla la elaboración de una propuesta de anteproyecto de ley que incluya la tipificación de delitos cometidos con sistemas de IA y la incorporación de herramientas procesales adecuadas para su investigación, persecución y juzgamiento.

La comisión

La delegación del PacCTO estuvo integrada por Cristos Velasco, doctor en derecho, profesor de la Universidad de Mannheim y Stuttgart, consultor y especialista en ciberdelitos, inteligencia artificial y reformas legislativas; Julia Baumeister, experta en cooperación internacional y diplomacia; y Agathe Lafond, perita en delitos vinculados a la inteligencia artificial.

El equipo del Poder Judicial estuvo encabezado por el magistrado Justiniano Montero, juez presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, junto a la consejera Katerine A. Rubio M.; así como los magistrados Rosa Evelin Fermín, Fátima Veloz y Octavio Mata Upia.

Además, estuvo presente Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Dirección General Técnica, quien funge como punto de contacto con el PACcTO en el Poder Judicial, y el ingeniero Ricy Bido, director de Tecnologías de la Información.

Asimismo, Mariloy Díaz, directora de Servicio Judicial; Ellys Coronado, subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura y Sarah Elena Pérez Medina, directora de Relaciones Internacionales.