La huida terminó en Higüey: capturan a hombre acusado de herir a su expareja y causar dos muertes

Las autoridades informaron la noche de este miércoles que arrestaron a un hombre que era activamente perseguido luego de que agrediera a tiros a su expareja y matara a dos personas, uno de ellos padrastro de la víctima, en hechos ocurridos en la provincia San Cristóbal y el municipio Los Alcarrizos.

En una operación conjunta, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) apresaron a Eddy Ariel Díaz González en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Cronología de los hechos

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, el acusado se presentó armado el pasado 21 de marzo en la residencia de la madre de su expareja, Altagracia Josefina Mancebo, ubicada en San Cristóbal, con la intención de asesinarla, logrando quitarle la vida a su padrastro, Odelin Osme.

Señala que durante el hecho hirió con un arma de fuego a Mancebo.

El expediente establece que, posteriormente, Díaz González se trasladó al municipio de Los Alcarrizos, donde también atacó a tiros a Pedro Luis Encarnación, quien falleció varios días después de la agresión.

Cargos y procesos

Las autoridades informaron que el imputado será procesado en las jurisdicciones de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste por su vinculación con esos casos.

El Ministerio Público le atribuye, de manera provisional, los tipos penales de homicidio y homicidio agravado, así como delitos de porte, tenencia y uso ilegal de armas de fuego, en violación de los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Las órdenes de arresto 01541-2026-AJOR-00896 y 2026-AJ0022465F fueron emitidas por las juezas Siomara Mercedes y Cecilia Toribio Melo, de las jurisdicciones de Atención Permanente de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste, respectivamente.