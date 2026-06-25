Condenan mujer que votó dos veces en elecciones presidenciales del 2024

La pena impuesta a Miscleidy Féliz Cuevas fue suspendida bajo condiciones que, de ser incumplidas, deberá purgar en la cárcel. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una mujer fue condenada a un año de prisión por votar "más de una vez en dos colegios electorales" durante las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024 mientras se desempeñaba como delegada política.

La pena impuesta a Miscleidy Féliz Cuevas fue suspendida bajo condiciones que, de ser incumplidas, deberá purgar en la cárcel.

Una comunicación de prensa del Ministerio Público explica que al llegar a un acuerdo con Féliz Cuevas, para la aplicación de un procedimiento penal abreviado, un tribunal de Barahona la condenó a un año de prisión suspendida por incurrir en delitos electorales.

El escrito de acuerdo penal abreviado fue presentado en el proceso por el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas, quien, para entonces, se desempeñaba como titular de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.

También formaban parte de la investigación el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos Espinal, y la fiscalizadora de esa jurisdicción Sarah Ysabel Alcántara Sánchez.

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona homologó el contenido del procedimiento penal abreviado y condenó a la procesada, suspendiendo la pena bajo reglas, que establecen entre otros, que deberá residir en un lugar determinado durante el tiempo que dure la pena.

La sentencia fue dictada por su participación como autora del hecho puesto a su cargo, cometido en perjuicio de la Junta Central Electoral (JCE) y del Estado dominicano, en violación al artículo 316-2 de la Orgánica de Régimen Electoral (Ley 20-23).

La fiscalizadora Sarah Ysabel Alcántara Sánchez y la aspirante a fiscalizadora Marlene Andújar Montero, quienes representaron al Ministerio Público en la litigación, solicitaron al juez Daniel Emilio Medina Pimentel admitir el procedimiento penal abreviado por haber sido interpuesto conforme a la ley y en el tiempo procesal oportuno.

El magistrado Medina Pimentel acogió la petición del Ministerio Público y ratificó los términos del acuerdo mediante la Resolución núm. 589-2026-SRES-0036, ordenando su tramitación a través del juez de Ejecución de la Pena.

Otro condena en el 2020

En el año 2020, luego de la homologación de un acuerdo, también se logró una sanción consistente en seis meses de prisión, suspendida condicionalmente en su totalidad, así como el pago de una multa de un salario mínimo del sector público por un monto de 10 mil pesos en contra del Ramón Arístides Arias Madera por incurrir en delitos electorales.

El delito se cometió en un recinto del sector Hato Mayor, de la provincia Santiago, el 15 de marzo de ese año, durante las elecciones extraordinarias municipales. El joven procesado admitió que realizó actividades proselitistas frente a un centro electoral y que se dedicó a la compra de votos el día de las elecciones.