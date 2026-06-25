Tres meses de prisión preventiva a sargento acusado de matar a su esposa en el Darío Contreras

El sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo Méndez, a quien las autoridades señalan como el responsable de la muerte de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre que mató a tiros a su pareja sentimental al llegar al hospital Darío Contreras, en Santo Domingo Este, en un hecho en el que provocó heridas de gravedad a otra mujer, el pasado 22 de junio.

Tony Vallejo Méndez fue enviado a prisión tras establecer con diferentes evidencias la gravedad de los hechos cometidos en perjuicio de Nancy Sánchez Gálvez, así como contra otra mujer que se encontraba en el lugar, quien resultó gravemente herida en medio del hecho y aún continúa ingresada en el hospital en estado de gravedad, informa el Ministerio Público.

La magistrada dispuso el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

El órgano persecutor indicó que previo a los hechos registrados en el centro de salud, mientras se encontraban en la vivienda que compartían, Vallejo Méndez solicitó a Sánchez Gálvez que le entregara su celular, originándose entre ambos una acalorada discusión durante la cual este golpeó a la víctima y le provocó heridas en el rostro.

Refiere que ante la agresión la víctima se dirigió en su vehículo al hospital para recibir asistencia, siendo en esas circunstancias que fue atacada por el imputado en momentos en que ella se disponía a desmontarse del vehículo frente al área de emergencias.

Hechos del tiroteo

En ese momento, Sánchez Gálvez fue sorprendida por su agresor, quien la persiguió en una motocicleta, solicitando una vez más que le entregara su celular, e inmediatamente le realizó los disparos que les causaron la muerte, siendo impactada también por los disparos la otra mujer que se encontraba en dicho centro de salud.

El fiscal investigador Jenrry Arias otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 2, 295, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Durante el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez, presentó ante el tribunal suficientes pruebas que vinculan al encartado con los hechos que se les imputan.