La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) incorporó este jueves a 73 nuevos defensores públicos que reforzarán la asistirán en las oficinas de alta demanda en Santiago, el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal en la representación legal a ciudadanos que no puedan pagar a un abogado.

Durante el acto de graduación de los nuevos abogados que prestarán asistencia a cualquier usuario que así lo soliciten, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, les recordó que "defender no es ir a juicio por todo" y que un buen abogado sabe cuándo litigar.

En ese sentido, los llamó a promover las soluciones alternas a los conflictos penales porque "evitar al usuario tres años en un proceso" puede ser la mejor defensa.

"Acordar no es presionar, es resolver oportunamente con oportunidad siempre que se respeten los derechos y la verdad procesal. Las medidas alternas y la solución de conflictos son actos de inteligencia y humanidad", dijo.

Los nuevos 73 defensores

Los profesionales concluyeron el Programa de Formación de Aspirantes a Defensores Públicos, Grupo 2025, durante un acto celebrado en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, encabezado por el director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, junto a autoridades del sistema de justicia y representantes de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

"Hoy no solo reciben un título. Reciben una toga que pesa. Pesa porque representa una enorme responsabilidad. Representa a la persona que llega a nuestras oficinas buscando orientación, protección de sus derechos y la oportunidad de ser escuchada dentro del sistema de justicia", expresó Valentín Santos.

El funcionario señaló que los defensores públicos constituyen, en muchos casos, el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial y desempeñan un papel fundamental en la garantía del debido proceso, el acceso a una defensa técnica efectiva y el respeto de la dignidad humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-102948-am-870f459a.jpeg Los nuevos defensores públicos que fueron formados para dar asistencia a los ciudadanos que requieran representación legal penal de manera gratuita. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/whatsapp-image-2026-06-25-at-102948-am-1-5a8cfd21.jpeg Los nuevos defensores públicos que fueron formados para dar asistencia a los ciudadanos que requieran representación legal penal de manera gratuita. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, indicó que esta nueva promoción fortalecerá la misión institucional de la Defensa Pública en todo el territorio nacional.

Valentín Santos agradeció a la Escuela Nacional de la Judicatura por su contribución a la formación de los nuevos defensores públicos y reconoció el esfuerzo realizado por los graduandos durante el proceso de capacitación.

Por su parte, la subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ellys Coronado, afirmó que la formación recibida por los nuevos defensores públicos forma parte de una visión de país que reconoce el acceso a la justicia y el debido proceso como pilares fundamentales de la democracia.

El acto reunió a autoridades judiciales, representantes del sistema de justicia, docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura, familiares e invitados especiales, quienes acompañaron a los nuevos profesionales en la culminación de su etapa de formación.

El director de la ONDP sostuvo que este esfuerzo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la defensa legal gratuita en el país, garantizando una asistencia oportuna y de calidad a quienes más lo necesitan.

Una comunicación de prensa de la ONDP sostiene que, con la incorporación de estos 73 nuevos defensores públicos, el total actual asciende a 210 profesionales distribuidos a nivel nacional, fortaleciendo la cobertura institucional y la capacidad de respuesta del sistema. También dispone de 151 abogados adscritos contratados.

¿Qué es la ONDP?

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) es una institución que brinda servicio de defensa legal gratuita, a través de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a personas privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial que carecen de recursos económicos para contratar un abogado, o que, por cualquier circunstancia, no cuentan con uno.

Actualmente dispone de 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, garantizando el acceso equitativo a la justicia.