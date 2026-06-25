La titular de la Fiscalía del Distrito Nacional recorrió este jueves Villa Consuelo como parte de un programa de acercamiento con la comunidad y en cuya visita dijo preocuparle "la adquisición de dudosa procedencia" de los materiales de los negocios de los metaleros.

Rosalba Ramos sostuvo que durante el recorrido se reunieron con los propietarios de esos establecimientos porque algunas veces ese sector "alimenta los mercados criminales".

"Una preocupación que se ha tenido es el hecho de que a veces ellos (los metaleros) adquieren material que es de dudosa procedencia y es lo que hace que los mercados criminales se mantengan" Rosalba Ramos Titular de la Fiscalía del Distrito Nacional “

Ramos estuvo acompañada por el director regional central del Distrito Nacional de la Policía, general Gabriel de los Santos García a fin de que los residentes de Villa Consuelo se sientan más cercanos a ambas instituciones.

Dijo que hicieron lo mismo recientemente en el sector de Capotillo.

De manera recurrente se denuncia que el robo de tapas metálicas de registros, filtrantes e imbornales en calles y avenidas termina en negocios de metaleros, sin que se investigue ni se sancione a los responsables.

Este negocio, que puede resultar lucrativo tanto para sus propietarios como para quienes sustraen las piezas, se ha convertido en un serio peligro para el tránsito vehicular y para los transeúntes.

En múltiples ocasiones, peatones han sufrido caídas que les han provocado lesiones permanentes, mientras que los conductores deben asumir costosos gastos de reparación en sus vehículos debido a los daños ocasionados por la ausencia de tapas metálicas en calles y avenidas.

Buscan ver de cerca realidad de los barrios

La fiscal del Distrito Nacional aseveró que persiguen con el acercamiento a la comunidad "ver la realidad por sus propios medios y no solo recibir reportes" de lo que pasa en los barrios capitalinos.

La funcionaria recordó que cada lunes sostienen reuniones de seguimiento a las problemáticas de los sectores y que, pese a que la criminalidad es baja, las que se registran es por el alto nivel de conflicto social, donde "por cualquier tontería se mata" a una persona.