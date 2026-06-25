TC ordena al Banco Agrícola devolver RD$8 millones a hombre y fija límites a retención de bienes

El Banco Agrícola se negó a devolver una garantía económica de RD$8 millones pese a que el proceso penal concluyó en 2017. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.

En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver 8 millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.

La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.

En este caso, los recursos fueron aportados por Roberto Michel como garantía económica dentro de un proceso penal seguido contra Yoeli Docena. Aunque un tribunal dispuso el cese de las medidas de coerción en 2017, el dinero no fue devuelto, lo que dio origen a una disputa judicial que terminó en el Tribunal Constitucional.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.

Tras esa decisión, Michel reclamó la devolución de los recursos que había aportado. Sin embargo, el Banco Agrícola se negó a entregarlos.

La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.

Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.

La entidad recurrió esa decisión ante el TC, que finalmente rechazó sus argumentos.

Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.

El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.

La sentencia establece que la finalidad de la garantía económica era asegurar el cumplimiento de la medida de coerción dentro del proceso penal y que, una vez cesaron esas medidas, no existía fundamento legal para continuar reteniendo los recursos.

"Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados", sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos. .

La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.

Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.

Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.