Violador de hijastra condenado a 20 años sigue en libertad

Tras múltiples denuncias de intentos de frenar la investigación iniciada en 2018 contra el entonces embajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana Mayobanex Santana Cuevas, y pese a las alertas de que la víctima -su hijastra de 11 años- era trasladada de colegio en colegio, un año más tarde, el exfuncionario fue condenado a 20 años de prisión por violación sexual incestuosa.

La sentencia, de noviembre de 2019 y emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, lo halló culpable también de abuso psicológico contra la menor, decisión que posteriormente fue confirmada por tribunales superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia en 2022.

Sin embargo, el 6 de junio del 2025 y con solo siete años de prisión, logró abandonar los barrotes de la cárcel 15 de Azua, con una garantía que prestó el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) para un permiso laboral, bajo el alegato de que impartiría docencia en su sede. El aval aprobado por el juez de la Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, consistía en permanecer en las instalaciones de la sede del CARD los días de semana, mientras que fines de semana y días feriados se los pasaría en prisión domiciliaria.

Se le negó otro aval

Aunque el CARD retiró el aval tres meses después, al conocerse el caso en la opinión pública, y a pesar de que el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal le denegó un nuevo garante laboral hasta que concluya el proceso de apelación, Santana continúa en libertad, restándole aún 13 años de condena por cumplir por el crimen contra la niña.

La negación de otro aval se produjo el 2 de octubre del 2025, por la jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Chadalis Rosario Melenciano.

La solicitud de que se aprobara otro garante la hicieron los que en ese entonces eran sus tres abogados: José Fernando Pérez Vólquez, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña. Últimamente solo representa a Santana la licenciada Ramírez Orozco.

Apelación sin avance

Los motivos de los siete aplazamientos de la apelación al permiso laboral a Donni Santana que han impedido que se conozca son los siguientes:

30 de septiembre de 2025: primera audiencia, ninguno de los abogados de Donni Santana , dígase Manuela Ramírez ni Valentín, se presentaron.

, dígase Manuela Ramírez ni Valentín, se presentaron. 9 de octubre de 2025: la defensa alegó falta de notificación adecuada, pese a que el imputado recibió comunicación por correo electrónico.

4 de noviembre de 2025: se recusó a los tres jueces de la Corte, acción que fue rechazada por el Pleno de esa jurisdicción.

9 de diciembre de 2025: la defensa presentó la declinatoria por sospecha legítima contra el pleno de la Corte.

22 de enero de 2026: la Corte decidió recesar la apelación para esperar por la decisión de la SCJ de la declinatoria por sospecha legítima.

para esperar por la decisión de la SCJ de la declinatoria por sospecha legítima. 28 de mayo de 2026: se registró la ausencia de la representante legal por problemas de salud.

23 de junio del 2026: por segunda ocasión consecutiva, su abogada no asistió porque se sometería a cirugía.

"No habrá más suspensiones" La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal fijó la próxima audiencia de la apelación al permiso laboral de Santana para el 30 de julio, a las 9:00 de la mañana, bajo la advertencia de que ese día "no habrá más suspensiones". Se le ordenó que debe constituir abogado para en caso de que su letrada no pueda asistir por la cirugía a la que esta dijo se sometería. Para esa fecha, el nuevo abogado deberá tener conocimiento del expediente y no habrá más prórroga.