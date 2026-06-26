Condenas por delitos sexuales marcan el ritmo en los tribunales

Niñas entre 8 y 12 años son el blanco preferido de los agresores sexuales. Le siguen 13 a 16 y 3 a 7. ( FUENTE EXTERNA )

Las condenas por delitos sexuales se han convertido en una constante más notoria en este 2026.

Más de 50 sentencias han sido comunicadas a la prensa por el Ministerio Público. En lo que va de año, 31 de los casos han establecido la pena máxima de 20 años de prisión, seguidas por nueve fallos de 15 años, diez dictámenes de 10 años, dos penalidades de cinco años y una de 12 años.

Lejos de tratarse de ataques fortuitos, la revisión de cada caso revela que el abuso opera bajo patrones de conducta criminal que se repiten con alarmante exactitud en distintas demarcaciones del país.

Patrones

Al cruzar los datos de los expedientes, el primer patrón indiscutible se concentra en las edades de las víctimas, con una alarmante vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia temprana.

El volumen de los casos procesados involucra de manera sistemática a niñas y adolescentes entre los 8 a 1 2 años de edad como las de mayor riesgo, seguidas 13 a 16 años e infantes de 3 a 7. Posteriormente continúan las mujeres adultas y de edad avanzada.

Es precisamente en este segmento donde los victimarios encuentran un terreno fértil para establecer dinámicas de manipulación, aprovechando la inmadurez emocional de las menores para distorsionar su percepción del peligro y anular su capacidad de defensa inmediata.

Agredidas varias veces

El análisis de estas condenas destruye la idea de que estos delitos no siempre ocurren como eventos aislados.

Relatos periciales presentados ante los jueces demostraron que algunas de las víctimas sufrieron abusos repetidos por espacios prolongados de entre tres y cinco años a manos de la misma persona.

Entre los expedientes se mantenía una adolescente de 13 años que, según el fallo, fue violada de manera reiterada desde que tenía siete años por su agresor.

Procesos similares se reflejan entre niñas de 8, 11 a 12 años.

Para garantizar que estas agresiones repetidas no salieran a la luz, los acusados recurrieron de forma constante a amenazas de muerte con armas de fuego y objeto cortante. El miedo real e inminente a perder la vida o alguien de sus familias. Esta coacción extrema no solo se utilizaba para consumar el acto sexual en el momento, sino para asegurar el silencio posterior.

Contra varones

Las agresiones contra menores varones también movilizaron a la justicia.

En Villa Mella, un padre descubrió en flagrante delito al agresor de su hijo de 13 años. Un suceso similar aconteció en Peravia contra un adolescente de 11 años tras ser llevado al médico por su madre debido a problemas de salud cuando el menor no pudo ocultarlo más y se refirió al abuso.

Prisión a madre por cómplice La Oficina de Atención Permanente de La Romana no solo envió a prisión a un hombre de 36 años que sedujo y convivió durante un año y medio con una adolescente de 14 años, sino que también ordenó el encarcelamiento contra la madre de la menor. La progenitora fue enviada a la cárcel pública de Higüey en la provincia La Altagracia tras demostrarse su descuido total en la patria potestad y su complicidad pasiva ante el abuso diario que sufría su hija. La mujer facilitó los medios para que el imputado se llevara a la menor de edad a vivir en una relación de pareja. La instancia señala que con sus acciones ambos imputados han afectado el desarrollo psicosocial e integral de la víctima.