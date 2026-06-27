Someten a hombre acusado de usurpar funciones de fiscal durante operativo en tienda Mudan

Representantes legales de la importadora aseguran que la situación provocó pérdidas económicas y daño moral. ( FUENTE EXTERNA )

Representantes de la importadora Mudan informaron este sábado que sometieron a la acción de la justicia a un hombre acusado de usurpar la función de fiscal durante un operativo migratorio realizado en las instalaciones de la tienda.

El incidente ocurrió el 28 de mayo de 2025. En un comunicado, los representantes legales de la empresa señalaron que un ciudadano, al que identifican como el abogado Martín Mateo, habría penetrado a las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle Duarte, acompañado de un contingente policial y militar asignado a la Dirección General de Migración.

El representante legal de Mudan, Freddy Manuel Díaz, afirmó que la empresa está constituida bajo el régimen legal de la República Dominicana, con registro mercantil y Registro Nacional de Contribuyente, por lo que, sostuvo, deben respetarse sus derechos constitucionales, en especial el derecho a la no vulneración de la propiedad privada.

De acuerdo al comunicado, Díaz destacó que Mudan goza de las mismas prerrogativas y garantías que las empresas de capital dominicano.

Pérdidas tras incidente

Los socios de Importadora Mudan S.R.L. indicaron que decidieron incoar acciones legales debido a las pérdidas económicas que, según afirmaron, sufrieron durante el incidente. Aseguraron que, en medio de la situación, clientes salieron del establecimiento con mercancías sin pagar.

Asimismo, denunciaron que el hecho provocó un daño moral a la empresa y afectó su buen nombre.

Los representantes de Mudan afirmaron que la acción legal busca que, en lo adelante, se respete el debido proceso, así como los derechos establecidos en las leyes dominicanas, y que se evite que cualquier funcionario usurpe funciones para las cuales no tiene calidad legal.

"La seguridad jurídica es fundamental para proteger la inversión extranjera en el país", expresaron los representantes de la empresa.

Leer más Fiscaldom aclara que no es fiscal la persona que actuó en operativo de Migración en tienda Mudan