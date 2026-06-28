Apresan inspector migratorio por soborno de RD$100 mil a una mujer en provincia La Altagracia

El arresto del inspector de migratorio se produjo en una entrega controlada autorizada por una jueza. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Un inspector de control migratorio fue detenido por las autoridades que lo imputan de exigir a una mujer la entrega de un soborno de 100,000 pesos para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto de Punta Cana.

El detenido es Carlos Javier Sánchez, quien, según el Ministerio Público, fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, el proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos operativos de la Dirección General de Migración (DGM).

El operativo de arresto

El órgano persecutor explica que la entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada forma parte de las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial, según el Ministerio Público.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para que se le conozca medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.