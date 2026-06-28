Disponen la libertad condicional para 10 imputados en fraude millonario a un banco

Los imputados en la estafa de más de RD$200 millones al banco BHD cuando se dirigían a una audiencia, el 22 de mayo del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las 10 personas señaladas en el presunto fraude de más de 200 millones de pesos en perjuicio del banco BHD y detenidas el pasado mes de mayo fueron favorecidas con la libertad condicional al variársele la prisión por garantía económica y presentación periódica.

La decisión la tomó la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que modificó la privación de libertad de un año como medida de coerción a los 10 imputados.

Como garantía económica, los sindicados, entre ellos empleados de la entidad bancaria, pagarán entre 100,000 y 250,000 pesos en efectivo y tienen también impedimento de salir del país, informó una fuente ligada al caso.

Los imputados son Jefry Leonardo Cepeda Núñez, Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña y Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.

El pasado 22 de mayo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar complejo el caso y les impuso cumplir un año de prisión preventiva, a los hombres en Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

En tanto que dispuso enviar a Elsa Esthefanya a Najayo Mujeres, en San Cristóbal. Inmediatamente se haga efectiva la garantía económica, los imputados saldrán de ambas cárceles.

Lo incautado, según el Ministerio Público

Tras ejecutar los arrestos de los nueve hombres y la mujer, en varios operativos en el Gran Santo Domingo, el Ministerio Público informó que ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de 25 relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta. y un arma de fuego sin documentación legal.

Las autoridades también dijeron que se incautaron de diversas prendas de valor, así como la suma de 408,186 pesos en efectivo, más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.