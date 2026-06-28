Suprema Corte de Justicia acumula 4,015 expedientes y mayoría son civiles y comerciales

La Suprema reduce la mora judicial, pero aún enfrenta miles de casos pendientes ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene actualmente 4,015 expedientes pendientes de fallo distribuidos en sus tres salas. De ese total, 2,889 casos, equivalentes al 72 %, corresponden a la Primera Sala, encargada de conocer los asuntos civiles y comerciales, lo que la convierte en la jurisdicción con mayor carga procesal.

Aunque esa sala concentra la mayor cantidad de expedientes, solo 163 de ellos, el 6 %, ingresaron en 2024, lo que evidencia que la mayor parte de los recursos pendientes proviene de años anteriores.

Entre los casos civiles y comerciales figuran procesos de familia, embargos, divorcios, compra y venta de inmuebles, así como litigios comerciales y económicos.

Después de la materia civil y comercial, la mayor carga corresponde a la jurisdicción de tierras, con 361 expedientes (9 %); la penal, con 294 casos; y la laboral, con 240.

La Tercera Sala, por su parte, conoce 189 expedientes contencioso-administrativos y 42 contencioso-tributarios. En estas dos últimas jurisdicciones, al igual que en la penal, la mayoría de los casos ingresó durante 2026.

El secretario general de la SCJ, César José García Lucas, explicó a Diario Libre que la materia civil y comercial no solo genera el mayor volumen de expedientes, entre 300 y 500 recursos mensuales, sino, que también demanda más tiempo para dictar sentencia debido a la complejidad y al elevado número de recursos de casación que recibe.

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Precisó que los procesos civiles y comerciales suelen resolverse en un plazo de entre seis y doce meses. En contraste, los expedientes penales se fallan en uno a tres meses, especialmente los relacionados con extradiciones. En las materias contencioso-tributaria, contencioso-administrativa, laboral y de tierras, las decisiones se producen, por lo general, en un período de hasta seis meses.

García Lucas indicó que mientras la Primera Sala recibe entre 300 y 500 recursos cada mes, la Segunda y la Tercera Sala tramitan entre 100 y 200 expedientes mensuales.

Los expedientes acumulados

Una infografía suministrada por la SCJ muestra los avances en la reducción de la mora judicial desde 2019, cuando Luis Henry Molina asumió la presidencia del alto tribunal.

Para entonces, la Suprema acumulaba 18,357 expedientes pendientes: 9,187 correspondían a casos entre 1982 y 2000, y 9,170 ingresados entre 2000 y 2019.

Recursos de casación

La entrada en vigor de la Ley 2-23 de Casación limitó a tres el número de recursos que pueden interponerse en un mismo proceso en materia civil, con el propósito de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente.

Antes de esa reforma, recordó García Lucas, algunos expedientes llegaban a ser conocidos hasta en ocho ocasiones. Además, el artículo 78 de la ley prohíbe un tercer reenvío del caso y faculta a las Salas Reunidas de la SCJ a decidir definitivamente sobre el fondo, agilizando la resolución de los procesos.

Personal de apoyo para jueces Cada sala de la Suprema Corte de Justicia está integrada por cinco jueces, quienes habitualmente conforman ternas de tres magistrados para conocer y decidir los expedientes. Según el secretario general de la SCJ, César José García Lucas, este mecanismo responde a un criterio jurisprudencial que "ya está bastante arraigado en el derecho dominicano", al tratarse de casos en los que no existe controversia sobre la solución jurídica. Para apoyar esa labor, los magistrados cuentan con abogados ayudantes, cuya función consiste en elaborar informes de investigación jurídica que sirven de base para el análisis de los casos. Con ese insumo, el juez ponente redacta el proyecto de sentencia o resolución, que posteriormente es sometido a la consideración de los demás integrantes de la terna para su deliberación, aprobación y notificación a las partes. Estos abogados forman parte del personal de apoyo que integra el cuerpo de servidores judiciales de la Suprema Corte de Justicia.