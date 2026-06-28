República Dominicana presenta modelo de persecución de trata de personas en foro internacional

Los participantes al II Foro Internacional de Fiscales Especializados Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes celebrado en la ciudad de Marrakech, Marruecos. ( FUENTE EXTERNA )

La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, representó al país en el II Foro Internacional de Fiscales Especializados sobre esa problemática en la ciudad de Marrakech, Marruecos.

Bejarán presentó en el evento el Modelo Integrado de Persecución Penal de República Dominicana que aplica el Ministerio Público.

El II Foro Internacional de Fiscales Especializados Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Unión Europea en el marco del proyecto Pacts y reunió a fiscales especializados de casi 60 países de cuatro continentes, así como a asesores técnicos de la Unodc.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, el encuentro se convirtió en un espacio de cooperación global orientado al intercambio de experiencias, estrategias y mejores prácticas en la persecución del tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas.

En representación de la procuradora general de República, Yeni Berenice Reynoso, la titular de la PETT presentó cinco ejes fundamentales en los que destacó los avances normativos e institucionales de República Dominicana en la persecución de esos delitos.

En ese sentido, presentó las reformas legislativas introducidas a la Ley 137-03 mediante las Leyes 63-24 y 46-25, así como la reforma del Código Procesal Penal (Ley 97-25), que dijo fortalecen sustancialmente la respuesta del Estado dominicano frente a esos crímenes.

Bejarán destacó la creación de la Unidad Interagencial (Uitimc), adscrita a la PETT. Al exponer su modelo operativo, detalló que este órgano fortalece la capacidad del Ministerio Público mediante un enfoque integral, interinstitucional y basado en evidencia.

También citó casos de éxito emblemáticos que demuestran la efectividad del modelo dominicano, entre ellos: la Operación Cattleya con el rescate de 84 víctimas y condenas de 20 años contra una red transnacional, la Operación Iguana, el Caso Frontera con 14 imputados condenados, y la Operación Begonia, que dio lugar al primer Equipo Conjunto de Investigaciones con Colombia.

Crímenes generan más de US$7,000 millones Los debates del foro, que se celebró entre el 9 y el 11 de este mes de junio, abarcaron desde el rastreo de ganancias ilícitas mediante investigaciones financieras hasta las dimensiones digitales de ambos delitos. Según datos de la Unodc, entre 2020 y 2023, se detectaron 202,478 víctimas de trata de personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, el órgano destaca que las redes de tráfico ilícito de migrantes generan al menos 7,000 millones de dólares anuales, exponiendo a migrantes a rutas de alto riesgo en distintos continentes. Ambos delitos recurren cada vez más al reclutamiento a través de redes sociales, con falsas promesas de empleo, educación o tránsito seguro.

Intercambio de información es un arma

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/whatsapp-image-2026-06-28-at-93420-am-0eae1354.jpeg La titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán. (FUENTE EXTERNA)

La representante del Ministerio Público igualmente se refirió al fortalecimiento de la Unidad de Cibertrata y Tráfico.

En ese sentido, destacó los esfuerzos que realiza el Ministerio Público especializado para fortalecer esta unidad, pionera, "que investiga la trata de personas y el tráfico de migrantes en entornos digitales, como las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o la dark web.

"En la investigación criminal contemporánea, no basta con reaccionar al delito; debemos anticiparlo, comprender su arquitectura y desmantelar su economía.

La ciencia, las tecnologías –continuó-, la inteligencia, el intercambio de información espontánea y la integridad son hoy nuestras armas más poderosas contra la criminalidad organizada", señaló.

Al mismo tiempo, ratificó el compromiso institucional de la gestión de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el Ministerio Público de República Dominicana con la cooperación internacional, la persecución eficaz de las redes criminales y la protección integral de las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.