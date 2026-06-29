El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, afirmó este lunes que le parece "normal" y que no pasaría "nada" si después de entrar en vigencia el nuevo Código Penal se somete inmediatamente a modificaciones de algunos de sus preceptos.

Peralta consideró también que si el Congreso Nacional prorroga la Ley 74-25 porque, según dijo, es el facultado para hacerlo, tampoco puede ser motivo de preocupación.

En ese sentido, sostuvo que cuando era consultor jurídico del Poder Ejecutivo admitieron que "el Código (Penal) era susceptible de hacerle algunos ajustes" pero que era mayor la proporción de normas positivas y favorables" que las que habían que modificarle.

Explicó que como era una ley por la que se había esperado tanto, "lo que procedía era que se promulgara y que de inmediato se creara una comisión para revisar e informar sobre esos ajustes".

La comisión, que se creó en la Consultoría Jurídica y que ahora la coordina el Ministerio de Justicia, "ya está rindiendo su informe", el cual se dará a conocer próximamente, aseveró.

Recursos y vigencia

La Ley 74-25, del nuevo Código Penal, establece que este entraría en vigencia a principios de agosto.

Algunos sectores han incoado recursos de inconstitucionalidad a decenas de sus artículos.

Peralta habló a la prensa al asistir al Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de América Latina y el Caribe, realizado por el Tribunal Constitucional en el edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.