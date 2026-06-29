Apelan auto de no ha lugar dictado a favor de Gonzalo Castillo

Gonzalo Castillo en una de las audiencias. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) interpuso este lunes un recurso de apelación parcial contra la decisión que otorgó auto de no ha lugar al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, en el caso de presunta corrupción administrativa por el cual fueron enviados a juicio de fondos varios exfuncionarios.

El recurso fue depositado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con el propósito de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque la resolución emitida el pasado 29 de mayo y ordene la apertura de un juicio de fondo contra el exfuncionario.

Castillo es precandidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Fue el candidato presidencial en las elecciones de 2020.

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) es un colectivo de abogados contratado por el Estado dominicano para representar sus intereses en los procesos judiciales y civiles dirigidos a recuperar bienes, dinero y otros activos que presuntamente hayan sido sustraídos o desviados del patrimonio público. Su función principal es procurar la restitución de esos recursos al Estado, independientemente de los procesos penales que lleve el Ministerio Público. Fue creado mediante el Decreto núm. 22-21, emitido por el presidente Luis Abinader el 13 de enero de 2021.

Asimismo, el ERPP solicitó que se mantengan las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales vigentes mientras la corte conoce el recurso.

Cuestiona valoración de las pruebas

En el escrito de apelación, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público sostiene -de acuerdo a una nota de prensa- que la decisión judicial incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Según el recurso, el tribunal realizó una apreciación incorrecta de los elementos probatorios relacionados con los presuntos vínculos de Castillo con el esquema de financiamiento político descrito en la acusación.

La resolución recurrida admitió parcialmente la acusación y envió a juicio de fondo a varios de los imputados. Sin embargo, determinó que las evidencias presentadas contra Gonzalo Castillo y otros encartados no eran suficientes para justificar la apertura de juicio en esta etapa del proceso.

Pide revocar la decisión

Con la apelación, el ERPP procura que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoque el auto de no ha lugar y ordene la celebración de un juicio de fondo contra el exministro.