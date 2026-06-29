Onco14: envían a prisión por 18 meses al expresidente del Patronato Contra el Cáncer y a su esposa

Vista de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo directivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, junto a su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso este lunes 18 meses de prisión preventiva contra dos de los implicados en la operación Onco14 y arresto domiciliario contra una tercera imputada. Todos acusados de estafar al Estado con miles de millones de pesos a través del Senasa.

La prisión preventiva fue impuesta contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta.

En tanto, la jueza ordenó arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, luego de que el Ministerio Público variara su pedimento debido a la colaboración brindada por la imputada durante la investigación. El caso también fue declarado complejo.

La acusación del Caso Onco14, presentada por el Ministerio Público, sostiene que una presunta estructura criminal operó desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desviar recursos públicos destinados a pacientes con cáncer, afectando al Estado, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a personas del régimen subsidiado

La fiscal Mirna Ortiz, hablando en representación del Ministerio Público, afirmó que el tribunal consideró que la solicitud de medida de coerción estuvo respaldada por pruebas suficientes para vincular a los imputados con los hechos investigados.

"El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta y que el Ministerio Público ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos, incluyendo evidencias de carácter pericial", expresó Ortiz.

La representante del órgano acusador explicó que la variación del pedimento contra Vargas Sánchez obedeció a la colaboración que esta ha brindado a la investigación.

"El Ministerio Público ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad, están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y, por consiguiente, tienen menos interés de sustraerse del proceso. Eso fue lo que ocurrió con la señora Dilcia", indicó.

Ortiz adelantó que las investigaciones continúan y advirtió que podrían producirse nuevas imputaciones.

"Seguiremos investigando, habrán más imputados y el caso promete mucho", sostuvo.

Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Yasiris Guzmán fueron enviados a cumplir prisión preventiva en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.

Sobre Onco14

Mediante la Operación Onco14 el Ministerio Público desmanteló una presunta estructura de corrupción que habría operado en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Según la acusación, la red habría desviado fondos del Seguro Nacional de Salud destinados a pacientes con cáncer mediante diversas maniobras fraudulentas. Entre ellas cambios irregulares en las indicaciones médicas para facturar procedimientos o medicamentos y doble facturación de tratamientos al Senasa.

También entrega de dosis incompletas de medicamentos mientras se cobraba la dosis completa, venta de medicamentos que habían sido donados para los pacientes y uso de sellos médicos presuntamente falsificados.

Además, reembolsos y gastos considerados fraudulentos.

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