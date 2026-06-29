La jueza Clara Luz Almonte se inhibe de conocer proceso del caso Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat salen de la sala de audiencia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, se inhibió este lunes de conocer el proceso penal seguido contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, al considerar que sus vínculos personales con una de las víctimas le impiden garantizar la imparcialidad que exige la función judicial.

En un auto de nueve páginas dado a conocer este lunes, la magistrada explicó que mantenía una estrecha amistad con Margarita Herminia Robles Reyes, una de las 236 personas fallecidas en el colapso del techo del centro de diversión el 8 de abril de 2025.

Relató que ambas compartían con frecuencia actividades sociales, estudiaron juntas un diplomado y que acompañó de cerca a la familia durante la búsqueda del cuerpo, el velatorio y el sepelio. También indicó que era amiga de la madre de la víctima y de su pareja consensual.

Procedimiento a seguir

La jueza sostuvo que esos acontecimientos dejaron una profunda huella emocional y que revivirlos al asumir el expediente le impide juzgar "con absoluta objetividad y fuera de prejuicios", por lo que decidió apartarse del caso.

Fundamentó su decisión en el artículo 80, numeral 8, del Código Procesal Penal, que contempla la inhibición cuando existe una amistad de gran familiaridad con alguna de las partes o intervinientes.

El auto dispone remitir el expediente a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para que designe al juez que asumirá el conocimiento del proceso. La magistrada subraya que la justicia no solo debe ser imparcial, sino también ofrecer esa apariencia ante las partes y la sociedad.