El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, no está de acuerdo con lo propuesto por algunos sectores de que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que está programada para agosto, sea postergada.

Ray Guevara considera que sí hay algunos artículos que merecen ser ponderados nuevamente, que se vuelvan a estudiar, pero no que se prorrogue la ley completa porque, según dijo, la sociedad requiere un Código Penal que enfrente nuevos hechos criminales y de la delincuencia que se expanden.

El jurista agregó que "parecería que hay un acuerdo tácito" para que no haya una nueva normativa de persecución penal.

"Parecería que hay un acuerdo tácito para que no tengamos código mientras la delincuencia se expande, mientras los dominicanos sufren, donde la justicia parece que solamente es para los ricos y entonces, ¿a dónde vamos a llegar así?", reaccionó Ray Guevara.

Cuestionamientos al Código Penal

Aunque dijo que no ha leído la nueva ley porque está atareado en asuntos familiares y profesionales, recordó que los congresistas tardaron casi 30 años estudiándola.

"Entonces nosotros, porque haya cuatro o cinco institutos que requieren de ponderación —que ya llevan muchos años de ponderación— ¿vamos a suspender la aplicación general del código que tiene figuras nuevas que sancionan delitos que laceran el sentimiento y el corazón de los dominicanos?", se preguntó.

Además de que hay sectores como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) que han abogado para que se aplace la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, docenas de artículos han sido cuestionado por juristas que han elevado recursos de inconstitucional contra gran parte de esa normativa, la número 74-25.