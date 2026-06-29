Aplazan coerción a haitiano-estadounidense acusado de sacar cocaína por el Aeropuerto del Cibao

Jim Perroni se coloca una mano en su rostro mientras se dirige a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo jueves 2 de julio el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra un ciudadano haitiano-estadounidense, arrestado tras ser sorprendido con varios paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

El imputado, identificado como Jim Perroni, fue detenido cuando presuntamente intentaba viajar a Francia con una maleta en cuyo interior las autoridades hallaron seis láminas de una sustancia que se presume es cocaína, con un peso preliminar de entre 5.6 y 5.8 kilogramos.

La audiencia fue reprogramada debido a que la defensa no ha depositado sus presupuestos.

El abogado del extranjero, Wilson Filpo, explicó que han tenido dificultades para contactar a los familiares de su cliente, ya que este se encontraba de paso por Santiago.

El jurista sostuvo que se ha dificultado establecer comunicación con los parientes de su defendido debido a residen en Francia.

La acusación de las autoridades

Según el expediente del Ministerio Público, durante una inspección rutinaria de equipajes, agentes detectaron imágenes sospechosas en dos maletas.

Posteriormente, en presencia de un fiscal y del pasajero, realizaron una revisión más exhaustiva, encontrando un doble fondo donde estaban ocultos los paquetes envueltos en papel carbón negro.

El órgano acusador en su acusación que el extranjero habría sido utilizado como "mula" por una red de narcotráfico.

Los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia incautada.