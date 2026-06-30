Abogados de imputados en caso Onco14 apelarán medidas de coerción

Agentes trasladan al expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta tras la imposición de medida de coerción en el caso Onco14. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los abogados de los dos imputados enviados a prisión preventiva en el caso Onco14 anunciaron que apelarán la decisión judicial, al considerar que las medidas impuestas fueron desproporcionadas.

Francisco Consoró, representante legal de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, sostuvo que las valoraciones orales de la jueza excedieron, a su juicio, el alcance de una audiencia de medida de coerción.

El jurista atribuyó la decisión, en parte, al impacto de la cobertura mediática del caso.

Asimismo, insistió en que el proceso responde a un conflicto de intereses dentro de una institución sin fines de lucro y no a la dimensión que, según él, se le ha dado públicamente.

Consoró informó que esperarán la decisión íntegra para estructurar el recurso de apelación.

Apelarán coerción

Por su parte, Pantaleón Miese, abogado de Luisa Guzmán, esposa de Lora Cruceta y principal imputado, adelantó que también recurrirá la decisión una vez reciba la resolución completa.

El togado sostuvo que el tribunal valoró de manera incorrecta el supuesto peligro de fuga, pese a que, según dijo, la defensa demostró el arraigo suficiente de su representada para optar por prisión domiciliaria.

Añadió que durante la audiencia quedó establecido que Guzmán no habría participado de forma directa en los hechos principales investigados relacionados con la administración de la unidad de oncología, por lo que apelará tanto la declaratoria de caso complejo como la imposición de 18 meses de prisión preventiva.