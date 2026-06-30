Ordenan arresto por 24 horas de exjuez y abogado por presunto desacato en audiencia

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, dispuso el arresto por 24 horas del exjuez del Primer Tribunal Colegiado de Santiago, Sergio Augusto Furcal, quien es actualmente abogado del principal oficial de la Policía acusado de sustraer casi un millón de proyectiles de la Intendencia de Armas de la institución del orden.

El arresto, que fue ejecutado de inmediato, se ordenó por presunto desacato durante la audiencia del caso que en un principio se bautizó como Operación Pandora, que este martes concluyó la etapa preliminar.

El abogado sostuvo que la jueza pretendía continuar con el conocimiento de la audiencia preliminar sin permitirle presentar una solicitud de cese de medida de coerción, lo que, a su juicio, constituye una violación al debido proceso.

El togado señaló que en ningún momento se negó a participar en la audiencia, sino que únicamente buscaba que se conociera su pedimento.

Detalles del caso

Es el caso de la presunta red de tráfico de armas y municiones que operaba desde la Policía Nacional y en el que se vincula a varios policías, grupo encabezado por el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, cliente de Furcal.

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