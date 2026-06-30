La procuradora Mirna Ortiz advierte que habrá más imputados en el caso Onco14

La procuradora Mirna Ortiz titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), habla sobre el avance de la investigación del caso Onco14. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió que el caso Onco14 tendrá más imputados a medida que avance la investigación del Ministerio Público.

Tras concluir la audiencia de medida de coerción, en la que el tribunal acogió de manera íntegra la solicitud presentada por el órgano acusador, Ortiz afirmó que las investigaciones continúan.

"Seguiremos investigando, habrá más imputados y el caso promete mucho", expresó la procuradora, sin ofrecer mayores detalles sobre las personas que podrían ser sometidas a la justicia.

Al ser cuestionada por periodistas sobre si entre los futuros investigados figuran médicos presuntamente vinculados a la estructura, la magistrada evitó responder.

Sin acuerdo con imputados

Ortiz también aclaró que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha suscrito ningún acuerdo con los imputados.

Explicó que la variación del pedimento de coerción respecto a Dilcia Isabel Vargas Sánchez respondió a que esta admitió su responsabilidad y mostró disposición de asumir las consecuencias de sus actos, lo que, según indicó, disminuye el riesgo de fuga.

El tribunal impuso prisión preventiva contra Héctor Lora y Luisa Guzmán, mientras que a Vargas Sánchez le dictó arresto domiciliario, acogiendo en su totalidad las conclusiones presentadas por el Ministerio Público.