La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidirá el 23 de julio una solicitud que hizo el exdirector administrativo del Intrant durante la gestión de Hugo Beras, de que se le devuelva un celular Samsung S3 incautado por el Ministerio Público (MP) en el caso de presunta corrupción en esa institución pública.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia es uno de los diez acusados de estafar al Estado junto a Beras, y demanda que al Estado se le condene al pago de 7 millones de pesos si el órgano acusador no le devuelve el dispositivo, que se le retuvo como evidencia.

Según el fiscal de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, el dispositivo cuesta en el mercado unos tres mil pesos.

Acusados y cargos

Álvarez Carbuccia forma parte del grupo de diez acusados de corrupción, sabotaje contra la red semafórica, robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos, encabezado por Hugo Beras y Jochi Gómez.

Todos enfrentarán un juicio de fondo que está programado para conocerse a partir del 11 de agosto.

La jueza que decidirá si devuelve el celular es Patricia Padilla.