La explicación detrás de un celular y los RD$7 millones que exige un imputado del caso Intrant

El exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Francisco Álvarez Carbuccia. ( DIARIO LIBRE )

El exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los diez imputados por la presunta estafa al Estado y el sabotaje a la red semafórica, solicitó hace más de un año la devolución de los bienes que le fueron incautados durante un allanamiento en su residencia en octubre de 2024.

En esa lucha judicial con el Ministerio Público, Álvarez Carbuccia consiguió que en junio del 2025 la jueza acogiera su petición y ordenara la restitución de dichos bienes, entre ellos un celular Samsung S3, cuya entrega aún sigue pendiente por parte del Ministerio Público.

Al acoger la solicitud del acusado, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, condenó a la Procuraduría General de la República "al pago de un astreinte por la suma de Veinte Mil Pesos Dominicanos (RD$20,000.00) diarios, por cada día de retardo en el cumplimiento de lo ordenado", cita la resolución de la magistrada.

En ese sentido, los 7 millones que reclama Álvarez Carbuccia es la suma correspondiente al astreinte o penalidad que se le impuso al órgano acusador por no concluir con la devolución de las propiedades del imputado, al faltar por entregarle el celular Samsung S3.

Así lo aclaró el abogado Jhon Manuel Frías Frías, representante de Álvarez Carbuccia, quien confirmó que todos los demás bienes le fueron entregado a su cliente pero queda pendiente el dispositivo.

"La audiencia conocida en el día de hoy (martes) no tuvo por objeto conocer aspectos relacionados con el proceso penal principal ni con los hechos de la acusación. Se trató exclusivamente de una incidencia derivada de la ejecución de una decisión judicial previamente dictada", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/abogado-7119a3a5.jpg El abogado Jhon Manuel Frías Frías, representante de Juan Francisco Álvarez Carbuccia. (FUENTE EXTERNA)

El fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Jhonatan Pérez Fulcar, informó después de salir de la audiencia del reclamo del pago de astreinte que la decisión de la magistrada se dará a conocer el 23 de julio.

Pérez Fulcar sostuvo que el celular cuesta en el mercado unos tres mil pesos y que forma parte de las evidencias "de las extracciones que se hizo en el Inacif" y que tienen "relevancia" en el proceso penal que se le sigue a los diez acusados de estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.

Lo que se ordenó devolver

Entre los bienes que la jueza ordenó devolver a Álvarez Carbuccia figuran seis celulares, entre ellos dos Iphone y los demás Samsung, así como un vehículo Chevrolet, Tahoe , del 2017, y cinco relojes.

Asimismo, una laptop marca MacBook y 17 cápsulas de cartuchos de perdigones, calibre 12 y de la marca Magtech.

Álvarez Carbuccia forma parte del grupo de diez acusados de corrupción, sabotaje contra la red semafórica, robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos, encabezado por Hugo Beras y Jochi Gómez.

Todos enfrentarán un juicio de fondo que está programado para conocerse a partir del 11 de agosto.