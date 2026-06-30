El contraataque de José Ramón Peralta: promete revelar cómo se construyó expediente en su contra

Fotografía de archivo del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunció este martes que presentará públicamente documentos y evidencias con los que busca demostrar que el expediente judicial en su contra fue construido sin pruebas, luego de que el Ministerio Público y los abogados del Estado recurrieran la decisión de "no ha lugar" dictada a su favor por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En un comunicado, Peralta sostuvo que la apelación no responde a fundamentos jurídicos, sino al interés de mantener "una narrativa de descalificación política", al tiempo que afirmó que un tribunal ya estableció que no existían elementos suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

"En los próximos días mostraré al país, con absoluta transparencia, los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó este expediente", expresó el exfuncionario.

Peralta aseguró que, tras más de tres años de investigación, no se encontró ninguna irregularidad vinculada a su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia ni evidencia que lo relacionara con los hechos que dieron origen al proceso judicial.

Asimismo, defendió el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial, al considerar que la judicialización de la política no puede sustituir la ausencia de pruebas.

Dice se utiliza la justicia como arma política

El exministro afirmó que siempre estuvo dispuesto a responder ante los tribunales, pero sostuvo que cuando la justicia es utilizada con fines de persecución política "el silencio deja de ser una opción".

"Es lamentable que en nuestro país se utilice la justicia como un arma política, una grave distorsión institucional que coincide con experiencias internacionales, demostrando que cuando los procesos judiciales se apartan de las pruebas y se convierten en vehículos de presión, no solo se afecta a una persona, sino también la confianza en el Estado de derecho", afirmó.

Peralta concluyó señalando que su decisión de ofrecer información pública responde a la defensa de su nombre y el de su familia, así como a un compromiso con la transparencia.

"Seguiré dando la cara, con la frente en alto y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política", manifestó.