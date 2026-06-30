Dos imputados en la red de robo de municiones a la Policían negocian con el Ministerio Público

Implicados en el caso a su salida de una de las salas de audiencias del Palacio Justicia de Ciudad Nueva. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El juicio preliminar contra la presunta red de policías que sustrajo casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de esa institución llegó a su fin este martes y la jueza dará a conocer su decisión, de si se envía a juicio de fondo o no, el 29 de julio.

En la audiencia de hoy, el Ministerio Público (MP), presentó dos acuerdos, que son con con los imputados Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien es teniente de la Policía, para el cual se pidió cinco años de arresto domiciliario, y otro con la acusada Miguelina Bello Segura, para quien se solicitó 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.

Ambos, según la acusación, fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal que sustrajo las municiones.

El acuerdo, de un juicio penal abreviado, incluye el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante el allanamiento a su local.

Los demás acusados

Entre el grupo de acusados, encabezado por el coronel de la Policía Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de dicho departamento, está también el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos.

Asimismo, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez.

El juicio preliminar fue conocido por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.