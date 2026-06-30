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asesinato Hato Mayor
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Condenan a 20 años de prisión a hombre por asesinar a machetazos a su expareja en Hato Mayor

El hecho ocurrió en octubre cuando Volcy atacó a Lorence con un machete, causándole la muerte

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    Condenan a 20 años de prisión a hombre por asesinar a machetazos a su expareja en Hato Mayor
    Palacio de Justicia. (FUENTE EXTERNA)

    El Tribunal Colegiado de Hato Mayor condenó a 20 años de prisión a Anorid Volcy, de nacionalidad haitiana, tras ser hallado culpable del asesinato de su expareja sentimental, Moselene Lorence, en un hecho ocurrido en octubre de 2025 en esa provincia.

    La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales que demostraron la responsabilidad penal del acusado en el crimen.

    Durante el juicio, la Fiscalía de Hato Mayor estableció que Volcy incurrió en violación de los artículos 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

    • De acuerdo con el expediente acusatorio, el condenado ejercía de forma reiterada violencia doméstica contra la víctima, situación que llevó a Moselene Lorence a abandonar la vivienda que ambos compartían el 6 de septiembre.

    Detalles del crimen

    El Ministerio Público explicó que el crimen ocurrió la mañana del 7 de octubre, cuando la mujer salió de la casa de un amigo, ubicada en la carretera que conduce a Loma Larga, en el municipio Hato Mayor.

    • En ese momento fue interceptada por Volcy, quien inició una discusión y posteriormente la atacó con un machete, ocasionándole múltiples heridas que le provocaron la muerte.

    La condena fue impuesta por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, integrantes del Tribunal Colegiado de Hato Mayor.

    El tribunal dispuso que Anorid Volcy cumpla la pena de 20 años de prisión en la cárcel pública de El Seibo.

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