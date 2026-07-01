La primera audiencia que estaba programada para este miércoles del juicio de fondo sobre la querella que interpuso el exministro de Educación, Roberto Fulcar, contra el creador de contenido Ángel Martínez por difamación e injuria, se postergó para el 22 de julio porque el imputado acudió sin abogado.

El proceso penal es conocido por la jueza interina de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina.

Al salir del tribunal, Ingrid Hidalgo, abogada de Fulcar, sostuvo que no se opusieron a que se aplazara la vista porque son "respetuosos" del derecho de defensa de todas las partes y para que Martínez tenga oportunidad de contratar a un letrado.

Sin embargo, Martínez, quien ya ha sido condenado por dos casos, también de difamación e injuria, insistía en sus imputaciones a Fulcar, al afirmar que como coordinador de la campaña del Partido Revolucionario Moderno en el 2020, este recibió dinero de personas ligadas al narcotráfico.

Condenado por otros dos casos

El creador de contenido, Ángel Martínez, fue sentenciado el pasado mes de mayo a seis meses de prisión a ser cumplida, por su edad de más de 70 años, en el centro de Haras Nacionales por agraviar a la exviceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

Asimismo, se dictó seis meses de prisión suspendida por la demanda que le interpuso el diputado Sergio (Gory) Moya.

La sentencia emitida por el caso de De Camps no se ha ejecutado porque debe ser confirmada por otros tribunales de instancias superiores.