El CARD someterá jueza que ordenó arresto de abogado; la acusa de arbitraria

El presidente del CARD, Trajano Potentini calificó el apresamiento del togado de "ilegal" y "abusiva" ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció que someterá al Consejo del Poder Judicial a la jueza que ordenó detener por 24 horas a un abogado durante una audiencia ayer, martes.

Al acudir al Palacio de Justicia a "buscarlo", al profesional del derecho, al cumplirse las 24 horas dispuesta por la magistrada, el presidente del CARD, Trajano Potentini, acusó a la magistrada del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Alejandra Padilla Rosario, de incurrir en una "arbitrariedad".

El arrestado es Sergio Augusto Furcal, quien en una ocasión se desempeñó como juez del Primer Tribunal Colegiado de Santiago.

Padilla Rosario dispuso su arresto por presunto desacato durante la audiencia del juicio preliminar que se le siguió a los policías imputados de la sustracción de casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.

Furcal representa al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, principal imputado del caso de las municiones.

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Potentini afirmó que la orden de la magistrada Padilla Rosario fue "ilegal, inconstitucional y abusiva".

El presidente del CARD aseguró que con el sometimiento al Consejo del Poder Judicial de la jueza busca sentar un precedente y evitar que situaciones similares se repitan en los tribunales del país.

"Los abogados tienen que ser tratados con dignidad y respeto al debido proceso de ley", expresó, al tiempo que denunció que existen múltiples quejas sobre la conducta reiterativa de Padilla Rosario.

El CARD enfatizó que, en caso de desacuerdo con la actuación de un abogado, corresponde abrir un juicio disciplinario por el gremio o remitir el caso al gremio o al Ministerio Público, pero nunca ordenar un apresamiento arbitrario.