Jueza de la SCJ: Perspectiva de género busca decisiones libres de prejuicios y más justas

La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández, recordó que la perspectiva de género es una metodología para identificar y corregir desigualdades históricas y estereotipos que afectan el acceso a la justicia de las mujeres. ( FUENTE EXTERNA )

La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Nancy Salcedo Fernández manifestó que la incorporación de la perspectiva de género en los tribunales no constituye una ventaja procesal para una de las partes, sino una metodología que permite a los jueces comprender contextos de vulnerabilidad y discriminación para que haya decisiones más justas y libres de prejuicios.

Salcedo Fernández expresó que los mecanismos para identificar y corregir desigualdades históricas y estereotipos que afectan el acceso a la justicia de las mujeres constituyen una herramienta fundamental para impartir justicia.

Sostuvo que le preocupa el incremento de los feminicidios y los casos de violencia de género en República Dominicana y la región, al tiempo que reafirmó el compromiso de la justicia de ofrecer respuestas efectivas a las víctimas dentro del marco del Estado de derecho y las garantías constitucionales.

No obstante, enfatizó que la aplicación de la perspectiva de género debe realizarse con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y el debido proceso, de manera que contribuya al fortalecimiento de la justicia y a la protección efectiva de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso judicial.

"La creciente incidencia de los feminicidios nos obliga a reflexionar sobre el rol de la justicia y sobre la necesidad de seguir fortaleciendo mecanismos que permitan una respuesta oportuna, sensible y efectiva frente a la violencia de género, siempre dentro del marco de las garantías constitucionales" Nancy Salcedo Fernández Jueza de la SCJ “

La jueza de la SCJ expuso en el panel "La Paridad de Género en las Altas Cortes: Retos e impacto sustantivo en la administración de Justicia", durante su participación en el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Constitucional.

Mencionó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia , en la que se han establecido criterios claros para la valoración de las pruebas en casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, garantizando que las decisiones judiciales se fundamenten en evidencias válidas y suficientes, sin menoscabo del derecho de defensa ni de la presunción de inocencia.

Salcedo Fernández citó la sentencia núm. 001-022-2021-SSEN-01308 de la Segunda Sala de la SCJ, la cual dispone que cuando el testimonio de la víctima constituye el elemento central de la acusación, este debe ser evaluado conforme a parámetros objetivos, que incluyen la ausencia de incredulidad subjetiva, la persistencia incriminatoria y la corroboración periférica.

"La perspectiva de género, correctamente aplicada, fortalece la administración de justicia, porque permite proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin renunciar a los principios esenciales que sustentan un juicio justo y una decisión debidamente fundamentada", afirmó.

Su incorporación en áreas de planificación

Durante su intervención, la jueza también resaltó los avances alcanzados por el Poder Judicial dominicano en materia de igualdad de género, destacando que este enfoque ha sido incorporado de manera transversal en áreas como planificación institucional, presupuesto, formación, gestión del talento humano, producción estadística, comunicación y prestación de servicios judiciales.

A su juicio, estos esfuerzos reflejan una visión institucional que reconoce la responsabilidad compartida de todas las áreas del sistema de justicia en la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y libre de discriminación.