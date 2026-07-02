Hombre que lanzó "ácido del diablo" a expareja en Cristo Rey enfrentará juicio de fondo

Imagen de archivo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una jueza dictó auto de apertura a juicio de fondo contra un hombre acusado de lanzarle un ácido corrosivo a su expareja sentimental en todo el cuerpo por la avenida Nicolás de Ovando, en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, en junio del año 2025.

Oscar Eduardo Franco Alcántara es acusado de cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja, quien permaneció ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora durante dos meses por las graves lesiones sufridas en un 24% de su superficie corporal.

Las quemaduras a la víctima con la sustancia conocida como "plomerito" o "ácido del diablo" fueron de primer, segundo y tercer grado, según el Ministerio Público.

La fiscal litigante Rut Esther Hicks representó al Ministerio Público en el proceso en el que la jueza Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodríguez, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó el auto de apertura a juicio.

La había amenazado

Una comunicación de prensa de la Procuraduría explica que durante las investigaciones se obtuvo pruebas testimoniales, médicas y documentales de los hechos cometidos por Oscar por Eduardo Franco Alcántara, quien previamente había enviado a la víctima mensajes de amenazas desde su teléfono móvil.

Además, se incorporaron videos y fotografías que muestran el momento en que resultó agredida, así como una memoria USB con grabaciones que captan tanto la agresión como la huida del imputado.

Agrega que, al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo "chilena", con municiones de diversos calibres, y un teléfono celular.

Enfrentó a los agentes e hirió a uno

Durante su arresto, el imputado se resistió y realizó disparos contra los agentes, resultando herido de bala en la pierna derecha. En el enfrentamiento también resultó herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero.