Un grupo de trece inversionistas interpuso una querella contra la Fundación para el Desarrollo de Microempresas (Fundemi), en San Pedro de Macorís, por una presunta estafa y abuso de confianza que asciende a más de 19 millones de pesos.

Los afectados reclaman la devolución del dinero invertido y de las ganancias que generó. Según los demandantes, aunque inicialmente recibían beneficios por su inversión, la institución suspendió el pago de intereses hace seis años y, hasta la fecha, se niega a restituirle el capital depositado.

"La Fundación para el Desarrollo de la Microempresas (Fundemi) fungía como agente intermediario financiero, toda vez, que reciben de los clientes dinero tal cual un banco comercial ofreciéndole a las personas que si depositan dinero ellos le aseguran desde un 14% hasta un 18% de beneficio anual", refieren los querellantes en su instancia.

En una visita a Diario Libre, el abogado Martín Rubiera y Lázaro Francisco López, este último uno de los afectados, explicaron que Fundemi no cumple con el compromiso asumido con los inversionistas desde el 2020, después de la pandemia del COVID-19, no obstante exigírsele que reponga lo invertido.

López afirma que cuando hacen los reclamos solo reciben "cuentos" de la vicepresidenta de Fundemi, Sobeida Guillén, cuyo esposo, Miguel Ángel de la Rosa, es el presidente, pero se encuentra ingresado en centro de salud por estar afectado de Alzheimer. López depositó 1.5 millones de pesos.

Entre los querellantes está también Ángel Ramón de la Rosa, hermano de Migué Ángel, y quien, según la instancia depositada en la fiscalía, invirtió cinco millones de pesos.

Rubiera afirma que Fundemi continúa operando como entidad bancaria, de intermediación financiera pese a estar impedida legalmente.

Sin embargo, la Fiscalía de San Pedro declaró inadmisible la querella, argumentando que se trata de un conflicto interno entre miembros de la fundación sin fines de lucro. Los afectados insisten en que son inversionistas externos y han recurrido la decisión ante un juez de instrucción.

López sostiene que Sobeida Guillén les ha manifestado que ha intentado pagarles y que para ello deben vender parte de sus inmuebles, lo que calificó como un "cuento" porque, según él y su abogado, Fundemi continúa operando.

Abogado de Fundemi niega estafa

El abogado Rafael Aquino Soto, representante legal de la Fundación para el Desarrollo de las Microempresas (Fundemi), afirmó que la querella interpuesta contra dicha entidad por el grupo de inversionistas, bajo los cargos de estafa y abuso de confianza, carece de fundamento y no prosperará.

Alega que, si bien la fundación atraviesa por un "muy mal momento" financiero, producto de las secuelas económicas dejadas por la pandemia desde el año 2020, esto no constituye un delito penal. "Para que haya estafa debe haber una intención fraudulenta desde el principio, y eso no ha ocurrido aquí", enfatizó el letrado durante una entrevista.

Aseguró que la institución, con más de 20 años de trayectoria en San Pedro de Macorís, no funciona como una entidad de intermediación financiera, sino como una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el emprendimiento mediante el apoyo a microempresarios.

Según el abogado, la crisis de liquidez que enfrenta la fundación se debe a un "efecto dominó" generado por una elevada morosidad en su cartera de préstamos.

"Muchos de quienes recibieron apoyo no han cumplido, y si a la fundación no le pagan, se dificulta devolver el capital a los inversionistas" Rafael Aquino Soto Abogado de Fundemi “

Concluyó que la fundación no ha negado la existencia de los contratos ni de las inversiones. No obstante, asevera que los fondos podrán ser cubiertos conforme se vendan activos y se logre recuperar la cartera de préstamos de morosos, ya que actualmente la institución no cuenta con la liquidez inmediata.