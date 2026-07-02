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decapitación Espaillat
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Dictan tres meses de prisión contra hombre acusado de decapitar a su tío en Espaillat

El crimen habría ocurrido en medio de una presunta disputa por una herencia

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Dictan tres meses de prisión contra hombre acusado de decapitar a su tío en Espaillat
La víctima fue identificada como Franklin López. (FUENTE EXTERNA)

El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Espaillat impuso este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de decapitar a un tío suyo en la comunidad Cuero Duro, del distrito municipal San Víctor de esa provincia.

La medida fue dictada contra Juan Alberto Díaz López, quien está acusado de la muerte de Ramón Arístides López Núñez, de 67 años.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, que sostiene que existen elementos de prueba suficientes para vincular al imputado con el crimen mientras continúan las investigaciones.

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Detalles del crimen

Versiones recopiladas en la comunidad indican que el imputado cometió el crimen luego de tener una discusión con la víctima relacionada con una disputa por terrenos o bienes heredados.

Los informes establecen que López Núñez fue atacado con un machete y posteriormente decapitado.

  • Además, el cuerpo de la víctima presentaba golpes contusos.

Acciones del imputado

Según la investigación, el homicida habría trasladado el cuerpo del tío hasta su vivienda tras herirlo mortalmente, donde presuntamente continuó golpeándolo con un palo.

El imputado deberá permanecer en prisión durante los próximos tres meses, mientras el Ministerio Público presenta la acusación.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.