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Agente penitenciario es condenado a 10 años por atraco a una mujer en Santiago

El tribunal descargó a un civil que también era procesado por el caso

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Agente penitenciario es condenado a 10 años por atraco a una mujer en Santiago
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó como pruebas el testimonio de la víctima, declaraciones de testigos y los videos que registraron el asalto. (FUENTE EXTERNA)

Un agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) fue condenado a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de participar en el atraco a una mujer, ocurrido en enero de 2025 en el sector Los Jardines Metropolitanos, en Santiago.

La condena fue impuesta por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago contra Bladimir Rosario Vallejo, quien al momento de los hechos prestaba servicio en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Rosario Vallejo conducía una motocicleta Super Gato, modelo CG250, mientras acompañaba a Rafael Pérez Vargas, alias "Cochito", cuando interceptaron a la víctima en el parqueo de un establecimiento comercial.

  • El expediente establece que, mientras el agente esperaba en la motocicleta, su acompañante forcejeó con la mujer y le arrebató la cartera.

Relatan que posteriormente ambos emprendieron la huida, mientras el asaltante realizaba disparos para intimidar a la víctima y a otro ciudadano que intentaban perseguirlo y recuperar las pertenencias robadas.

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad.

RELACIONADAS

Decisión judicial

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó como pruebas el testimonio de la víctima, declaraciones de testigos y los videos que registraron el asalto. 

  • La Fiscalía había solicitado una condena de 15 años de prisión para Rosario Vallejo.

Pese a las evidencias presentadas, el tribunal descargó a Rafael Pérez Vargas

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía de Santiago no han informado si apelarán la decisión del tribunal.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.