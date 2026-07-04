Seguir a clientes que acababan de retirar altas sumas de dinero de entidades bancarias, perforar discretamente uno de los neumáticos de sus vehículos y esperar que se detuvieran a reparar la avería para sustraer el efectivo. Ese era el presunto modus operandi de una estructura integrada por ciudadanos colombianos, desmantelada por la Policía Nacional tras el robo de RD$1 millón a un comerciante en Santiago.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo Andrés Rincón Granados, de 38 años; Edwin Santiago Osorio Rodríguez, de 26; y Jeffersin Trujillo Tovar, quienes fueron arrestados en el parqueo de un centro comercial de Puerto Plata luego de una investigación desarrollada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/apresan-a-tres-colombianos-por-asalto-millonario-en-santiago-8b35f9fc.jpg Fotografía cedida por la Policía Nacional de los tres colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a robos a clientes bancarios. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con las pesquisas, el grupo seleccionaba a personas que retiraban dinero de entidades bancarias y les daba seguimiento sin levantar sospechas. Posteriormente, perforaban de forma casi imperceptible uno de los neumáticos del vehículo de la víctima, provocando que perdiera aire de manera gradual.

La investigación establece que, cuando el conductor se detenía en un establecimiento para reparar la avería, los integrantes de la presunta banda aprovechaban el momento de distracción para sustraer el dinero del interior del vehículo.

Ese patrón habría sido utilizado el pasado 25 de junio, cuando un comerciante fue despojado de RD$1,000,000 después de retirar el dinero de una entidad bancaria en Santiago. Según el expediente, la víctima se detuvo en una gomera de la avenida 27 de Febrero, en el ensanche Ramos, donde los sospechosos aprovecharon para llevarse el sobre que contenía el efectivo.

Aplazan audiencia de coerción

Este sábado, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia Santiago aplazó para el próximo martes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados.

La decisión fue adoptada para permitir la comparecencia de la víctima, Pascual Almonte Polanco, quien se encontraba fuera del país y regresará este domingo, así como para formalizar la querella.

El abogado de la parte querellante, Jacinto Acevedo Peña, explicó que el aplazamiento permitirá presentar el escrito de querella y garantizar una adecuada representación de la víctima durante el proceso.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene la solicitud de medidas de coerción contra los tres ciudadanos colombianos y la Policía continúa la búsqueda del presunto cabecilla de la estructura criminal.

Habrían admitido los hechos

Durante los allanamientos y arrestos llevados a cabo la pasada semana, las autoridades ocuparon RD$494,295 en efectivo, 294,000 pesos colombianos, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentos personales y un vehículo Hyundai Elantra, que habría sido utilizado para cometer el robo.

La vocera de la Policía Nacional en Santiago, Fiodaliza Popa Arias, informó que los detenidos admitieron verbalmente su participación en el hecho y señalaron como presunto cabecilla de la estructura al también colombiano José Ricardo Gómez Martínez, quien permanece prófugo y, según las investigaciones, escapó con el resto del dinero sustraído.

Además, la Policía investiga si el grupo habría cometido robos similares en otras provincias del país y en distintos puntos del Caribe, utilizando el mismo método.