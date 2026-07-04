Aplazan audiencia contra acusado de ejercer odontología sin exequátur en La Vega

El aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa, para conocer el expediente acusatorio y presentar presupuestos. ( CÉSAR JIMÉNEZ /DIARIO LIBRE )

Fue aplazada para el próximo martes, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra un hombre imputado por presuntas malas prácticas odontológicas que habrían provocado lesiones permanentes a una paciente, según informó el Ministerio Público en La Vega.

El aplazamiento se produjo a solicitud de la defensa, para conocer el expediente acusatorio y presentar presupuestos, conforme explicó la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez.

"La audiencia fue aplazada para el próximo martes, a solicitud de las partes imputadas, para presentar presupuestos", indicó a este medio la funcionaria judicial.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría ejercido la odontología sin exequátur en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega, ocasionando lesiones permanentes a una paciente.

El órgano persecutor informó que solicitará prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado, quien fue arrestado junto a su hermano tras una orden judicial, luego de que ambos se entregaran ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional.

En el expediente se establece que la víctima acudió a recibir atenciones odontológicas el pasado 17 de enero y que, tras el procedimiento, presentó complicaciones médicas, incluidos daños nerviosos y edema facial, de acuerdo con certificaciones médicas incorporadas a la investigación.

Reacciones del Colegio Médico

El Ministerio Público sostiene que el imputado ejercía la odontología fuera del marco legal, en violación de la Ley General de Salud 42-01 y otras disposiciones. Además, señala que la paciente habría sufrido lesiones permanentes derivadas del procedimiento.

Sin embargo, el Colegio Médico Dominicano en la provincia La Vega cuestionó el manejo del caso.

El doctor Miguel Thevenin, presidente provincial del gremio, expresó que la entidad se mantiene a la espera del expediente completo.

"Estamos más que sorprendidos. Estamos indignados por la situación en la que ha sido apresado uno de nuestros médicos", manifestó.

Agregó que el gremio espera conocer los detalles de la querella para fijar una posición definitiva sobre el proceso.

De su lado, el doctor José Domínguez, presidente regional norte del Colegio Médico Dominicano, calificó el hecho como un "abuso" en el uso de la fuerza pública.

"Vemos un abuso de la Fiscalía en la utilización de la fuerza pública en contra de un médico", expresó.

Próximos pasos judiciales

Sostuvo que el galeno no debió haber sido detenido bajo las condiciones del caso y afirmó que se trata de un asunto que debe ser esclarecido dentro del proceso judicial.

La audiencia de medida de coerción continuará el próximo martes, cuando el tribunal conocerá la solicitud del Ministerio Público.