La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Brayan Castro Juan, conocido como "Alicate", imputado por la muerte de Daniel Maximiliano Pérez, de 24 años, durante una riña ocurrida la madrugada del pasado domingo en el municipio Villa Bisonó (Navarrete).

La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público solicitara la medida cautelar para continuar las investigaciones sobre el caso, ocurrido en las afueras de un centro de diversión.

El abogado defensor del imputado, Julio Aracena, explicó que la decisión de la jueza no constituye una condena, sino una medida procesal para garantizar el desarrollo de la investigación.

"En este caso una solicitud de medida de coerción no es una acusación formal. Se le solicitó una medida de coerción de tres meses, a los cuales se le impusieron esos tres meses por la jueza de Atención Permanente", expresó.

Agregó que la magistrada entendió que existían los presupuestos legales para imponer la prisión preventiva y señaló que aún quedan aspectos por esclarecer.

"Ahora el Ministerio Público va a llevar a cabo una investigación para la aclaración de los hechos porque realmente no se sabe exactamente lo que pasó. Simplemente se solicitó esta medida para que el Ministerio Público tenga un plazo legal para investigar", manifestó.

Aracena indicó que no ofrecería detalles sobre la versión de su representado debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

"Esa parte no se la puedo decir porque yo defiendo a mi asistido y me debo a sus derechos. Estamos ante una investigación que va a comenzar y lo que habla mi asistido son cosas confidenciales", sostuvo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el hecho ocurrió durante una discusión mientras varias personas compartían e ingerían bebidas alcohólicas.

El altercado se tornó violento en las afueras de un centro de diversión, donde Daniel Maximiliano Pérez recibió las heridas que le provocaron la muerte.

Detalles del incidente

Brayan Castro Juan se entregó voluntariamente a las autoridades en la dotación policial de Puerto Plata, acompañado de su padre, luego de que fuera emitida en su contra la orden de arresto No. 2026-AJ0054368. Posteriormente fue trasladado a Santiago y puesto a disposición del Ministerio Público.

Por este mismo caso también fue arrestado en flagrante delito Félix Castro Juan, alias "El Negro", de 22 años y hermano del principal imputado, señalado como uno de los presuntos implicados en el incidente.

Las autoridades informaron además que el arma blanca presuntamente utilizada en el homicidio fue ocupada por los investigadores y permanece bajo custodia del Ministerio Público como parte de las evidencias del proceso.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.