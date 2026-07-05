Ministerio Público solicita prisión preventiva contra cabo por muerte de Darlin Mercado

Decenas de personas asistieron este domingo a la sepultura de Darlin Mercado Reyes, muerto de un disparo a manos de un agente policial en Herrera. ( JUAN GUIO )

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra el cabo policial José Francisco Moreta Heredia, imputado por la muerte de un disparo del joven, de 19 años, ocurrida el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

La solicitud fue presentada la tarde del sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. La audiencia fue fijada para este lunes 6 de julio de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como "indignante" y anunció la mañana del sábado que los fiscales a cargo del caso solicitarían prisión preventiva contra el agente, imputado por homicidio voluntario.

De acuerdo con la imputación, el hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando Moreta Heredia realizaba labores de patrullaje en La Cañada de Guajimía y requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.

El Ministerio Público establece que Darlin Enmanuel Mercado Reyes se acercó al agente policial para indicarle que la motocicleta le pertenecía y que, sin mediar palabras, el imputado le realizó un disparo en el tórax que le ocasionó la muerte de manera instantánea.

Esa conclusión consta en el acta de levantamiento de cadáver núm. 0111474, según la solicitud de medida de coerción.

Los hechos fueron grabados por Ceballos Guzmán con su teléfono celular. El Ministerio Público informó que el dispositivo será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción del contenido correspondiente.

El órgano persecutor calificó jurídicamente el caso como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

Durante la audiencia de este lunes, los fiscales solicitarán la imposición de prisión preventiva contra Moreta Heredia, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que comprometen su responsabilidad penal en el hecho investigado.

El Ministerio Público también sostiene que el imputado no cuenta con arraigos suficientes para garantizar su presencia en todos los actos del proceso.

La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes ha provocado indignación en Santo Domingo Oeste y reclamos de justicia por parte de familiares, comunitarios y dirigentes políticos. El caso quedó registrado en video y ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales durante intervenciones en los barrios.