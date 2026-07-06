El abogado del cabo de la Policía José Francisco Moreta Heredia, imputado de la muerte de Darlin Mercado Reyes el pasado viernes, asegura que su cliente manifestó estar arrepentido y que "en ningún momento tuvo la intención" de realizar el disparo que segó la vida del joven.

El hecho, ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, ha consternado a todo el país porque el hoy occiso era un joven que la comunidad definió como honesto y trabajador.

Juan Alberto Ramírez Zabala, representante del agente, sostuvo que su cliente iba incluso a pedir una disculpa pública a los familiares de Darlin.

"En ningún momento tuvo la intención de dispararle al joven. En el momento se vio sorprendido y haló el revólver para amedrentarlo", aseguró Ramírez Zabala.

Aseveró que se opondrá a la solicitud del abogado de la familia del joven muerto, de que el policía sea enviado a una cárcel común, porque, según él, la que le corresponde es la de Operaciones Especiales de la Policía.

El abogado también criticó al presidente Luis Abinader, que calificó al cabo como "un animal", al señalar que "si alguien le ha faltado a la sociedad ha sido él (el mandatario), porque lleva cinco años reuniéndose todos los lunes en el Palacio Policial sin resultados".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/palacio-de-justicia-de-sdo-policias-foto-nezl-cruz-6056c038.jpg El entorno del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste estuvo fuertemente custodiado de policías mientras se conocía la coerción al cabo José Francisco Moreta, la cual fue finalmente se aplazó para el miércoles. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/palacio-de-justicia-de-sde-policias-foto-neal-cruz-06902e0c.jpg Una patrulla durante la vigilancia del entorno del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Darlin Mercado Reyes fue ultimado cuando intentó acercarse al agente de una patrulla que retuvo una motocicleta de su propiedad y que era conducida por otro hombre, identificado como Fénix Junior Ceballos Guzmán.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, cuando Mercado Reyes intentó procurar la motocicleta, sin mediar palabras, el agente le disparó en el tórax, causándole la muerte de manera instantánea.

Padre demanda pena máxima y aplazan audiencia

Noel Mercado, padre de Darlin Mercado Reyes, dijo que desean que al cabo se le imponga la pena máxima por el crimen contra su hijo, que falleció de inmediato después del tiro que le produjo el policía.

Sostuvo que el propio director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cru, le confesó que el agente no cuenta con apoyo de esa institución y que ni siquiera le dispusieron defensa legal, lo que refuerza su confianza en que se hará justicia.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el agente José Francisco Moronta. La audiencia de la solicitud de medida de coerción se aplazó para el próximo miércoles porque la familia de la víctima demandó a la Policía por daños y perjuicios y se postergó para que la institución sea citada.