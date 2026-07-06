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caso Jet Set
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Cuarta Sala Penal conocerá juicio de fondo contra los hermanos Espaillat por la tragedia en Jet Set

El Ministerio Público imputa a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera el delito de homicidio involuntario

  • Marisol Aquino - Twitter
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Cuarta Sala Penal conocerá juicio de fondo contra los hermanos Espaillat por la tragedia en Jet Set
Los hermanos Maribel y Antonio Espaillat a la salida de la sala donde se conocía la audiencia preliminar del caso Jet Set. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por el juez Franny González Castillo, conocerá el juicio de fondo seguido contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos.

La sala fue seleccionada mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado realizado por la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Designación judicial

A los hermanos Espaillat el Ministerio Público les imputa homicidio involuntario. De ser enviados a juicio por esa calificación jurídica y resultar culpables, el proceso corresponde a una sala unipersonal, ya que la pena prevista para ese delito se encuentra por debajo del umbral establecido por el Código Procesal Penal para que el caso sea conocido por un tribunal colegiado, integrado por tres jueces.

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Detalles de la tragedia

La designación de la Cuarta Sala se produjo después de que fuera acogida la inhibición de la jueza de la Segunda Sala, Clara Luz Almonte Gómez, quien declinó conocer el proceso debido a sus vínculos personales con una de las víctimas, circunstancia que comprometía la imparcialidad exigida para el ejercicio de la función judicial.

La tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez. Además de las 236 víctimas mortales, dejó cerca de 200 personas heridas.

  • Como terceros civilmente demandados figuran las sociedades Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio, Inversiones CCEP-02, S. A., así como Evelyn Espaillat y Ana Grecia López.
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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.