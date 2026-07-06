Juezas rechazan anular juicio de fondo contra exprocurador Jean Alain Rodríguez

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes con los que el exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes buscaban la declaratoria de nulidad del juicio en el que son procesados por corrupción administrativa.

El tribunal declaró inadmisible la solicitud de nulidad del auto de apertura a juicio planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, conforme a las reglas establecidas en el debido proceso, informó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yissell Soto hicieron constar que no hubo afectación constitucional en la utilización del mote en este proceso penal, iniciado por el Ministerio Público a raíz de una de sus operaciones contra la delincuencia, la criminalidad y el crimen organizado.

De toda forma, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.

En ese sentido, la resolución indica que a partir de los elementos aportados por las partes no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/juezas-segundo-tribunal-colegiado-foto-samil-mateo-cde0850b.jpg Juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del órgano acusador, encabezó en audiencia, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo de fiscales, el cual también estuvo integrado Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.

Juicio por corrupción

Según consta en el expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.

Los demás acusados

Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni

Asimismo están señalados por el Ministerio Pública Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.