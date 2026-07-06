El abogado de la familia de Darlin Mercado Reyes, el joven ultimado el pasado viernes por un policía, rechazó los rumores de que sea otro agente el sometido y no el que se ve en el vídeo disparar contra la víctima.

Bunel Ramírez dijo descartar esa versión porque nadie se va hacer responsable de un "hecho tan grave, tan atroz", como causar la muerte de una persona inocente, cuyo crimen tiene a todo el país indignado.

Ramírez dijo también que se opondrá a tratos de privilegios a favor del cabo José Francisco Moreta Heredia.

En ese sentido, el representante del imputado, adelantó que sí solicitarán que en caso de que se acoja la solicitud de prisión, el juez disponga que sea cumplida en Operaciones Especiales por du seguridad.

El togado Juan Alberto Ramírez Zabala, argumentó que así lo establece un decreto del 2022, a fin de velar por la seguridad de los policías imputados de hechos violentos.

Ambos abogados hablaron a la prensa antes de la audiencia del conocimiento de la medida de coerción al cabo.

Detalles del incidente

Un video documenta el momento en el que un agente de una patrulla dispara contra Darlin Mercado Reyes, cuando este se acercaba al ajustado para decir que la motocicleta detenida le pertenecía y no a quien se le había retenido.

El hecho ocurrió la tarde del viernes en el sector La Cañada de Guajimía.

La patrulla retuvo una motocicleta propiedad de Darlin aunque era conducida por Fénix Junior Ceballos Guzmán.

Las imágenes también evidencian que no hubo persecución ni forcejeo por parte de Darlin.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el agente José Francisco Moronta.