TC dice revisiones constitucionales y acciones de amparo concentran carga en primer semestre

El pleno aseguró que esos resultados forman parte de los esfuerzos institucionales. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Tribunal Constitucional (TC) informó este lunes que las revisiones constitucionales de decisiones jurisdiccionales y las revisiones de sentencias de amparo constituyeron los procesos de mayor incidencia durante el primer semestre de 2026.

Mediante una nota de prensa, el TC explicó que dicho resultado refleja el papel de protección de los derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad de las decisiones judiciales.

La alta corte citó que, entre enero y junio de este año, decidió 937 expedientes, de los cuales 561 correspondieron a revisiones constitucionales de decisiones jurisdiccionales y 183 a revisiones constitucionales de sentencias de amparo.

Acciones y procesos

En conjunto, estos procesos representaron cerca del 80 % de los casos conocidos por la alta corte durante ese período.

El Tribunal también conoció acciones directas de inconstitucionalidad, solicitudes de suspensión de ejecución, liquidación de astreintes, control preventivo de tratados internacionales, medidas cautelares en materia de acción directa de inconstitucionalidad y recursos de revisión de sentencias de hábeas corpus, entre otros asuntos de su competencia.

El pleno aseguró que esos resultados forman parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el acceso a la justicia constitucional mediante una gestión más eficiente de los expedientes y la optimización de los procesos internos.

Incremento de productividad

El presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, señaló que, en el ámbito de la justicia constitucional, expedir una decisión de manera oportuna es una condición esencial para hacer valer la eficacia y la legitimidad de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

De igual manera, afirmó que el Tribunal incrementó su capacidad de respuesta durante el primer semestre del año, al decidir 937 expedientes, 126 más que en el mismo período de 2025, cuando fueron resueltos 811 casos, lo que representa un aumento de 15.5 % en su productividad.

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