Denuncian ante el Poder Judicial a jueza por presunta falta de imparcialidad en un proceso penal

El Consejo del Poder Judicial fue apoderado de una denuncia contra la jueza suplente Octavia Carolina Fernández Curi, luego de que abogados solicitaran una investigación sobre su actuación durante una audiencia en la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Los denunciantes, los abogados Jorge Lora Olivares y Jorge Lora Castillo, alegan que la magistrada manifestó durante la audiencia que tenía una situación personal con uno de los abogados que intervenía en el proceso, lo que, a su juicio, podría comprometer la percepción de imparcialidad en el caso.

Según la denuncia presentada ante el órgano de gobierno judicial, los abogados solicitaron que la magistrada se inhibiera y posteriormente la recusaron. Sin embargo, sostienen que la jueza no decidió sobre la inhibición ni se pronunció sobre la recusación, y en cambio aplazó la audiencia para el próximo 30 de julio.

La polémica

Durante la audiencia, celebrada el jueves 2 de julio de 2026, la magistrada Fernández Curi habría expresado "tengo una situación personal con el doctor Jorge Lora Castillo", al referirse al abogado que forma parte de la representación legal de una de las partes del proceso.

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De acuerdo con la denuncia, la jueza indicó que esa circunstancia no afectaba su imparcialidad, pero que debía analizar si correspondía continuar conociendo el expediente.

Los abogados denunciantes consideran que la situación debe ser investigada por la Dirección de Inspectoría Judicial, al entender que las expresiones de la magistrada generaron dudas sobre la objetividad con la que debe desarrollarse el proceso.

El expediente corresponde a una acción penal identificada con el número 2026-0082967, en la que la jueza Fernández Curi actuaba como magistrada interina de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.