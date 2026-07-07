La Procuraduría pone en marcha plan de pensiones complementarias para fiscales

Vista de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante el acto de lanzamiento del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para los miembros de la carrera del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció este martes la entrada en vigencia del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para los miembros de la carrera del Ministerio Público, una iniciativa que permitirá acceder a un retiro complementario a los fiscales que cumplan con los requisitos establecidos.

El plan está dirigido a fiscales con 60 años o más de edad y 25 años o más de servicio en la administración pública, y forma parte de un compromiso asumido por Reynoso al iniciar su gestión al frente del Ministerio Público.

"El día llegó, es hoy... hoy, después de décadas de espera; meses de consultas, asesorías técnicas y del trabajo de muchos compañeros fiscales... el día anhelado llegó", expresó la procuradora durante el acto de lanzamiento del reglamento.

Reynoso explicó que el plan está adscrito al Fondo de Retiro creado mediante la Ley 133-11 y contará con recursos provenientes de los aportes de los miembros de la carrera del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República como empleador.

Además, informó que el Consejo Superior del Ministerio Público acogió la propuesta de fijar la edad de retiro a partir de los 60 años, en combinación con 25 años de servicio, e incluyó en el plan a los fiscales que habían iniciado procesos de renta vitalicia o pensión anticipada.

También anunció que todos los fiscales conservarán su seguro de salud tras el retiro.

La procuradora destacó que, durante los últimos años, el Ministerio Público ha incorporado beneficios para los fiscales, entre ellos el bono vacacional, el bono de aniversario, un aporte escolar para empleados con hijos menores de 18 años, un seguro médico de amplia cobertura y el Premio al Mérito del Ministerio Público.

Cómo acceder

Los fiscales que reúnan las condiciones deberán completar el formulario de solicitud de pensión complementaria, presentar una copia de su cédula de identidad, la constancia de la pensión base emitida por la AFP o la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), además de los documentos que respaldan esa pensión.

Durante la actividad participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), jueces, legisladores y representantes de asociaciones de fiscales.